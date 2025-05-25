الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد والصحراء الغربية  المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية  وذلك على فترات متقطعة.

 

تصل للأربعين في القاهرة، حالة الطقس غدا الإثنين

القاهرة تسجل 38 درجة، حالة الطقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة وتصل ذروتها غدا ويسود  طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  و شديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:27

 

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