انتظام حركة المترو بمحطة رمسيس على الخطين الأول والثاني

أكد مصدر مسئول بشركة مترو الأنفاق انتظام حركة المترو بمحطة رمسيس، وانتظام حركة الدخول والخروج من المترو على مدار الساعة.

وجاء ذلك بعد حدوث عطل فني بإحدى وصلات الضخ بـ محطة وقود التعاون الموجودة بتقاطع شارع رمسيس مع شارع الجلاء.

وتم التعامل مع التسريب من قبل مسئولي شركة التعاون للبترول، حيث عمل رجال الأمن والمرور على إخلاء المنطقة من المارة والسيارات وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء وطوارئ الغاز ضمن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع التسريب.

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