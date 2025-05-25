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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من طقس الغد: ذروة الموجة شديدة الحرارة تتخطى الـ 42

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة، وتصل ذروتها يوم الاثنين، وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى 39 درجة مئوية وبجنوب الصعيد 43 درجة مئوية وشمال الصعيد 42 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الأحد 25-5-2025 في محافظة الفيوم

القاهرة تسجل 38 درجة، حالة الطقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأحد، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى:28

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