الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

الدوري الممتاز، زد يتقدم على إنبي بهدف في الشوط الأول

زد
زد

تقدم فريق زد إف سى على نظيره إنبي بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

جاء هدف زد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 40.

مباراة إنبى وزد

ويحتل فريق زد الترتيب الثاني برصيد 30 نقطة، في حين يأتي إنبي في الترتيب الرابع برصيد 25 نقطة 

إلغاء الهبوط

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

 

انبي وزد
انبي وزد

6 أندية انفذها قرار إلغاء الهبوط 

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- الجونة 30 نقطة 

2- زد 30 نقطة 

3- طلائع الجيش 27 نقطة 

4- انبي 25 نقطة

5-الاتحاد 35 نقطة 

6- سموحة 24 نقطة 

7- مودرن سبورت 22 نقطة 

8- غزل المحلة 21 نقطة 

9-الاسماعيلي 19 نقطة 

انبي وزد
انبي وزد

مواعيد مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية للدوري المصري


مجموعة التتويج

السبت 24 مايو

البنك الأهلى ضد المصري.(0-1)

بتروجيت ضد الزمالك..(1-3)

سيراميكا ضد حرس الحدود..(2-0)

الأربعاء 28 مايو 
الأهلي ضد فاركو..8 مساء

انبي وزد
انبي وزد

مجموعة الهبوط

الأحد 25 مايو

الإسماعيلى ضد الجونة..8 مساء

انبى ضد زد اف سى..8 مساء

مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري..8 مساء

طلائع الجيش ضد غزل المحلة..8 مساء

 

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إنبي وزد أنبي مباراة إنبي وزد الدوري المصري

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