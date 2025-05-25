محافظ القاهرة يلتقى أعضاء لجنة مسابقة التحول الرقمي

التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة، عددًا من أعضاء لجنة المسابقة السنوية لوحدات التحول الرقمي بمركز معلومات مجلس الوزراء، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يجريها المركز لدعم مسيرة التميز الحكومي وبناء نماذج ناجحة يُحتذى بها على مستوى المحافظات.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة خلال اللقاء على دعمه لكافة أوجه التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، لتعزيز وتطوير أعمال التدريب المشترك بين الجانبين لتحقيق التكامل في مجالات التحول الرقمي لتعزيز الشراكات اللازمة لدعم التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقام وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال الزيارة بالتعرف على الخطوات التى اتخذتها محافظة القاهرة فى مجال التحول الرقمى لتقييم تجربتها التنموية في هذا المجال، في إطار فعاليات المسابقة السنوية لوحدات التحول الرقمي التى يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشاد الوفد بالدور الفعّال الذي تقوم به الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بمحافظة القاهرة في مجال توطين النظم ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من البرامج والتطبيقات المستخدمة في إدارة الأعمال داخل محافظة القاهرة فى باقي المحافظات، باعتبارها نموذجًا ناجحًا يُحتذى به في منظومة التحول الرقمي.

شهد اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، ود.أسماء نور الدين، نائب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، والمشرف على قطاع موارد البيانات، وهشام محمد مدير قطاع موارد البيانات، ومصطفى منير المدير التنفيذي لموارد البيانات، وجمعة عبدالعليم مدير الرصد الميداني، وحسين شعيب مدير الدعم الفني بالمحافظات، وأمين عبد القادر مدير مشروع التحول الرقمي، وعبد الناصر عطية رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وعدد من قيادات المحافظة.

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