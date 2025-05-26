أسعار ومواصفات سيارة بروتون ساجا موديل 2026

سيارات بروتون…استقرت أسعار سيارات بروتون ساجا 2026 في السوق المصري, خلال شهر مايو الجاري.

أسعار سيارات بروتون ساجا في السوق المحلي

وحدد الوكيل المحلي لسيارات بروتون أسعار طرزات 2026، ويصل سعر الفئة الاولي 650 ألف جنيه بدون أي زيادات جديدة.

والسيارة لها تصميم داخلي أنيق و شاشة لمس 7 بوصة متعددة الاستخدامات مع دعم المنافذ USB الأمامية والخلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف وإضاءة LED داخلية، ومساحة تخزين خلفية واسعة بسعة 420 لترًا.

مواصفات محركات سيارات بروتون ساجا



زودت بروتون ساجا كواحدة من أكثر السيارات شعبية في فئتها وتتضمن محرك اقتصادي بسعة 1333 سي سي، 4 سلندر، بقوة 94 حصان وعزم دوران 120 نيوتن متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات وهي سيارة موفرة في استهلاك الوقود.



تصميم خارجي ديناميكي لبروتون ساجا

ومن الخارج تتميز السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة بتصميم أنيق، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED وزجاج جانبي وخلفي ملون لمزيد من الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، وسبويلر خلفي يعزز من المظهر الرياضي والديناميكية الهوائية للسيارة.



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