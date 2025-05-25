الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الجديد يحتفل باليوم العالمي للمرأة

رئيس هيئة ميناء الإسكندرية
رئيس هيئة ميناء الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم احتفالية باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "محيط من الفرص للنساء"، بالتزامن مع تولي اللواء بحري إيهاب صلاح مهام منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة الهيئة، خلفًا  اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش. 

لاستكمال التحقيقات، نيابة الطفل تتسلم ملف ضرب الطالبة كارما بمدرسة في التجمع

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن شهادات حلال وتخفيض أسعار السلع المستوردة (فيديو)

وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بلقاء الزملاء والزميلات في الهيئة، مؤكدًا على تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية داخل منظومة العمل، وما تقدمه من عطاء مخلص وجهود متميزة.


وتوجه اللواء بحري إيهاب صلاح بخالص شكره الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل - على ثقته الغالية، معربًا عن تطلعه إلى الإسهام في دفع مسيرة الهيئة إلى مزيد من النجاحات، كما تقدم بالشكر والتقدير اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش على جهوده وإدارته الحكيمة خلال الفترة الماضية.
 

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المرأة العاملة في ميناء الإسكندرية شريك أساسي في مسيرة العمل، ورمز للعطاء والتميز، مشيدًا بقدرتها على مواجهة التحديات والإسهام في النجاحات التي تحققها الهيئة.

 

وفي ختام كلمته، شدد اللواء بحري إيهاب صلاح على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، رجالًا ونساءً، لتحقيق أهداف الهيئة وتعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كأحد القلاع الاقتصادية المهمة لمصر، متمنيًا دوام التوفيق والتقدم.

هذا وقام بتكريم عدد من العاملات السابقات والحاليات بالهيئة على مجهوداتهم وإخلاصهم في أداء أعمالهم كنموذج يحتذى به لكل امرأة مصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لميناء الاسكندريه الاسكندرية أحمد عبد المعطي حواش

مواد متعلقة

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن شهادات حلال وتخفيض أسعار السلع المستوردة (فيديو)

الرقابة على الصادرات: تصدير مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار خلال 2024

هشام عباس نجم حفل ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح البالون

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

بهدف لـ محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج

إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

محمد صلاح يسجل هدف تعادل ليفربول في شباك كريستال بالاس

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية