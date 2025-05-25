رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الجديد يحتفل باليوم العالمي للمرأة

نظمت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم احتفالية باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "محيط من الفرص للنساء"، بالتزامن مع تولي اللواء بحري إيهاب صلاح مهام منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة الهيئة، خلفًا اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش.

وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بلقاء الزملاء والزميلات في الهيئة، مؤكدًا على تقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية داخل منظومة العمل، وما تقدمه من عطاء مخلص وجهود متميزة.



وتوجه اللواء بحري إيهاب صلاح بخالص شكره الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل - على ثقته الغالية، معربًا عن تطلعه إلى الإسهام في دفع مسيرة الهيئة إلى مزيد من النجاحات، كما تقدم بالشكر والتقدير اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش على جهوده وإدارته الحكيمة خلال الفترة الماضية.



وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المرأة العاملة في ميناء الإسكندرية شريك أساسي في مسيرة العمل، ورمز للعطاء والتميز، مشيدًا بقدرتها على مواجهة التحديات والإسهام في النجاحات التي تحققها الهيئة.

وفي ختام كلمته، شدد اللواء بحري إيهاب صلاح على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، رجالًا ونساءً، لتحقيق أهداف الهيئة وتعزيز مكانة ميناء الإسكندرية كأحد القلاع الاقتصادية المهمة لمصر، متمنيًا دوام التوفيق والتقدم.

هذا وقام بتكريم عدد من العاملات السابقات والحاليات بالهيئة على مجهوداتهم وإخلاصهم في أداء أعمالهم كنموذج يحتذى به لكل امرأة مصرية.

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