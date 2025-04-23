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فاينانشيال تايمز: ترامب سيعفي شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الأمريكية

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

 افادت صحيفة فاينانشيال تايمز الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعفي شركات صناعة السيارات من بعض الرسوم الأمريكية

 

وقبل وقت سابق أعلنت  إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أنها تدرس خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين  في بعض الحالات بأكثر من النصف.

 

وتأتي تلك الخطوة في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وحتي الان ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبًا..

 

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