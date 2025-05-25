رئيس مياه الأقصر يتابع الخدمات المتنقلة وتركيب عدادات المياه بأرمنت (صور)

تابع اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقرية المظاليم بأرمنت، حيث التقى عدد من المواطنين للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم.

جولة موسعة لرئيس مياه الأقصر بمركز أرمنت

وتفقد رئيس شركة مياه الأقصر أعمال تركيب عدادات مياه الشرب، وتلبية لاحتياجات المواطنين بقرية المظاليم والرزيقات، وذلك فور توفر عدادات جديدة بالشركة، وأيضًا بهدف القضاء على نظام الممارسة بتلك المناطق.



والتقى رئيس مجلس الإدارة بالمواطنين فى جلسات متعددة لبحث آرائهم فى الخدمة المقدمة وللتأكد من وصول الخدمة لهم، وأوصى سيادته بتقديم التسهيلات فى تركيب العدادات، وتم نزول مجموعة من قراء العدادات لتدقيق القراءات بتلك المناطق، كما تم عمل وصلات منزلية للصرف الصحي والتى كانت تواجه معوقات فنية، وذلك بعد توفير الحلول الفنية من قبل المهندسين بالشركة.



وجرى عمل استطلاع لآراء المواطنين بعدة مناطق لتدارك أى قصور في الخدمة المقدمة لهم، ورافقه فى الجوله كل من نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة ومدير صيانة العدادات ورئيس القطاع التجارى ومدير إدارة أرمنت ونائب مدير الإدارة بأرمنت.

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