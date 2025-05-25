وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، عدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025

وشملت الجولة مدارس الدويكات الابتدائية، والدويكات الإعدادية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الثانوية، حيث تفقد الدكتور صفوت جارح لجان الامتحانات واطمأن على انتظامها، مؤكدًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، واتباع التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في سير الامتحانات، موجهًا الشكر لكافة القائمين على العملية التعليمية على جهودهم المستمرة في توفير مناخ تعليمي آمن ومستقر.

كما شدد " جارح" على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين، مشيدًا في الوقت ذاته بانضباط الطلاب والتزامهم بالتعليمات.

وفي السياق ذاته كان قد تفقد وكيل الوزارة أمس السبت مركز توزيع أسئلة العملي للدبلومات الفنية، وكذلك مركز توزيع أسئلة الخط العربي، لمتابعة سير العمل هناك.

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