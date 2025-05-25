مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المياه بمدن شرق وغرب القاهرة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن شرق وغرب القاهرة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، ومسئولي الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أنه في ظل التنمية العمرانية المُتسارعة بالمُدن الجديدة، خاصة بمُدن شرق وغرب القاهرة، تأتي أهمية هذا الاجتماع؛ بهدف الاطمئنان على منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، لاستيعاب أحجام التنمية العمرانية الكبيرة المُتوقعة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضرورة توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي بأعلى جودة في التوسعات العمرانية الجديدة.

ووجه رئيس الوزراء، بأهمية المُتابعة الدقيقة لتوقيتات إنهاء مختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع ضرورة الالتزام بها لسرعة دخولها الخدمة؛ وتحقيق المستهدفات من تنفيذها، وذلك تجنبًا لحدوث مشكلات في الخدمات المُقدمة من قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل ما يتم من توسعات عمرانية وتنموية حالية.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس/ شريف الشربيني، الموقف التنفيذي لمنظومة المياه بمدن شرق وغرب القاهرة، حيث أشار إلى موقف احتياجات المُدن الجديدة شرق القاهرة من مياه الشرب، وتشمل مدن: القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والصالحية الجديدة، موضحًا أن محطات مياه الشرب التي تخدم تلك المدن، تصرف ما إجمالية 3 ملايين م 3/ يوم، خلال صيف 2025، ومن ثم يشير الموقف الراهن إلى أن احتياجات تلك المدن ستكون مُغطاة بالكامل هذا الصيف، خاصة مع زيادة طاقة محطة مياه القاهرة الجديدة بنحو 150 ألف م3/ يوم، بما ساهم في سد العجز بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا زيادة طاقة محطة مياه العاشر من رمضان بنحو 300 ألف م3/يوم، الذي سيساهم في توفير كامل احتياجات مدينة بدر وحدائق العاصمة.

وتطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف احتياجات المُدن الجديدة غرب القاهرة من مياه الشرب، وتشمل مدن: السادس من أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، لافتًا إلى أن محطات مياه الشرب بمدن الشيخ زايد وأكتوبر يصل إجمالي طاقاتها لنحو 1.4 مليون م3/يوم، من المخطط أن تزيد عن 2 مليون م3/يوم مطلع عام 2027، وعرض عددًا من الحلول الدائمة التي يتم تنفيذها حاليًا لتوزيع المياه، حيث يجري تنفيذ مجموعة من الخطوط الخاصة بتوزيع المياه على المناطق المخدومة للاستفادة من المرحلة الثالثة من محطة التنقية الجديدة بأكتوبر منتصف صيف 2025، وفق مخطط للاستفادة من المحطة بكامل طاقتها، وذلك بهدف تغذية المناطق التي يتم تغذيتها حاليًا من محطة الشيخ زايد من خلال محطة أكتوبر، وتوفير كميات لمناطق التوسعات بمدينة زايد وسفنكس الجديدة، كما عرض موقف تعزيز الاستفادة من عدد من المحطات الأخرى بالمنطقة لتغطية احتياجات التوسعات العمرانية، ومنها محطة تنقية الشيخ زايد وتوسعاتها، التي تشهد حاليًا خطة للتطوير ورفع الكفاءة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لها من 530 ألف م3يوم، إلى 575 ألف م3/يوم.

بدوره، عرض المهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، الموقف التنفيذي لمنظومة الصرف الصحي بمدن شرق وغرب القاهرة.

وفيما يتعلق بمدن شرق القاهرة، أوضح نائب رئيس الهيئة مواقع محطات المعالجة القائمة، والتي تضم محطات في كل من: العاشر من رمضان، وبدر، والجبل الأصفر، والشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، مشيرا إلى أنه جار حاليا رفع كفاءة محطات المعالجة القائمة لاستيعاب حجم التنمية الكبيرة المتوقع تنفيذه خلال الفترة القادمة، مُستعرضًا مخططات الصرف الصحي والمعالجة بمنطقة شرق القاهرة في الوضع الحالي والمستهدف لها حتى عام 2030.

وأضاف المهندس/ أحمد عمران: بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة، جار حاليا رفع كفاءة محطات المعالجة لإضافة 80 ألف م3/يوم بنسبة إنجاز 85%، حيث من المتوقع الانتهاء منها في يونيو 2025 ليصبح إجمالي الطاقات 350 ألف م3/يوم، أما فيما يخص محطات مدينة العاشر من رمضان فإنه يجري حاليا العمل على رفع قدرات المحطات لمعالجة الصرف المنزلي الوارد من العاشر، والصرف الصناعي الوارد من العاشر وبدر من 390 ألف م3/يوم بسعة تصميمية 430 ألف م3/يوم للوصول إلى 508 آلاف م3/يوم عبر تأهيل محطة ري 2000 فدان على خطوط بلبيس، مع البدء في تنفيذ المراحل المستقبلية من المحطات عند وصول نسبة إشغال 80%.

وفي الوقت نفسه، أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه فيما يخص محطات العاصمة الإدارية الجديدة فإن طاقات محطات الصرف الصحي الفعلية بقدرة 70 ألف م3/يوم وجار العمل على تنفيذ المرحلة الأولي من محطة معالجة العاصمة بطاقة 250 ألف م3/يوم من إجمالي 3.4 مليون م3/يوم بحلول عام 2030 لخدمة العاصمة الإدارية وجزء من صرف القاهرة الجديدة وبدر.

وأشار "عمران" إلى أنه يجري رفع كفاءة محطة الجبل الأصفر من 175 ألف م3/ يوم إلى 200 ألف م3/يوم بحلول 2030، وكذلك رفع كفاءة رافع 6 بالعبور الجديدة من 20 ألف م3/يوم إلى 60 ألف م3/يوم، فضلًا عن رفع كفاءة طاقات محطات الصرف الصحي بنطاق بدر من 40 ألف م3/يوم إلى 120 ألف م3/يوم بحلول 2030 مع توجيه الصرف الصناعي إلى العاشر من رمضان. وفيما يخص محطات معالجة الصرف بمدينة الشروق فإن القدرات الحالية 60 ألف م3/يوم لمحطة الشروق و27 ألف م3/يوم لمحطة الهايكستب، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعة بطاقة 60 ألف م3/يوم لتصل طاقات محطات الصرف بحلول عام 2030 إلى 147 م3/يوم.

كما عرض المهندس/ أحمد عمران، موقف الوضع الحالي لمنظومة الصرف الصحي بمدن غرب القاهرة، ومحطات المعالجة المختلفة القائمة منها والجاري تنفيذها لتخدم مدن غرب القاهرة، فضلًا عن الطاقة التصميمية لها حتي عام 2030.

وأشار "عمران" إلى أنه يتم استهداف رفع كفاءة محطات المعالجة بنطاق مدن غرب الجيزة بحلول عام 2030 لتصل إلى قدرة إجمالية 1.065 مليون م3/يوم، وتضم مجمع محطات أكتوبر الغربية ومحطة أبو رواش والمحطة الجنوبية ومحطة الصرف الصناعي بأكتوبر الجديدة ومجمع محطات أكتوبر الجديدة التي تخدم مناطق السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة، والحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر، ومنطقة توسعات الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة.

ولفت إلى أن الوضع الحالي لمحطات المعالجة نطاق غرب القاهرة تشمل محطة أبو رواش التابعة لشركة الجيزة، وتعمل بطاقة 140 ألف م3/يوم وتخدم الشيخ زايد بطاقة 95 ألف م3/يوم، و6 أكتوبر (التوسعات الشرقية) بطاقة 45 ألف م3/يوم، أما عن المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الغربية فهي بطاقة تصميمية 300 ألف م3/يوم ثلاثي تخدم 6 أكتوبر بطاقة 230 ألف م3/يوم، وأكتوبر الجديدة وجزء من حدائق أكتوبر بقدرة 60 ألف م3/يوم، مُضيفًا أن محطة المعالجة الجنوبية بحدائق أكتوبر بطاقة تصميمية 100 ألف م3/يوم ثلاثي تخدم حدائق أكتوبر وجزءا من التوسعات الشرقية والمسطحات الخضراء داخل حدائق أكتوبر.

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