الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر مجالات التعاون المشترك

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الدكتورة ماجي نصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات.

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وخلال اللقاء تم استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة بين الوزارة والهيئة بما يساهم فى دعم جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات وعلى رأسها ملف التدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية والبشرية ودعم مركز سقارة للتدريب فى تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المختلفة خلال الخطة التدريبية للعام المالى القادم  2025/2026 لرفع قدراتهم بالإضافة إلى إيفاد خبراء وكوادر أجنبية للتدريب فى عدد من المجالات التى تطلبها وزارة التنمية المحلية وتوفير المنح التدريبية بالخارج للعاملين بالمحليات وطلاب الدراسات العليا والباحثين.

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة التعاون بين الجانبين فى مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة من خلال إيفاد خبراء في مجال التسويق والتطوير لدعم جهود الدولة فى تأهيل ودعم البنية التحتية لـ 25 نقاط المسار في المحافظات المستهدفة وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها السائحون في هذه المناطق والترويج لها كسياحة دينية لجذب المزيد من السياح من جميع دول العالم.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين وزارة التنمية المحلية وهيئة فولبرايت مصر للبدء فى مجالات التعاون المقترحة بما يحقق تنفيذ رؤية وبرنامج عمل وزارة التنمية المحلية.

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