الأحد 25 مايو 2025
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الحزن يسيطر على أحفاد الشيخ السيد سعيد أثناء انتظار الصلاة على جثمانه بالدقهلية

الاحفاد حول جثمان
الاحفاد حول جثمان سلطان المقارئ بالمسجد، فيتو

التف أحفاد الشيخ سيد سعيد الملقب بسلطان القراء حول الجثمان داخل المسجد قبل صلاة الجنازة لتشيع الجثمان لمثواه الأخير.

الأحفاد حول جثمان سلطان المقارئ بالمسجد 

وسيطر الحزن على أحفاد سلطان القراء، وحرصوا على مرافقة الجثمان منذ وصوله وحتى خروجه من المنزل للمسجد، واستكملوا مع الجثمان رحلته إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

ومن جانبه شارك المحاسب نادر محيي الدين بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية في جنازة الشيخ السيد سعيد الشهير بسلطان المقارئ.

وترجل رئيس المدينة بين المشيعين من مسجد قرية ميت مرجا سلسيل مرافقا الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة 


وتقدم رئيس الجمالية بخالص العزاء لأسرة الراحل القارئ الشيخ السيد سعيد 

ونعت هيام سيد ابنة الشيخ الراحل سيد سعيد سلطان المقارئ والدها عبر صفحتها الشخصية فيس بوك ودونت “ابويا اتزف للجنة أذان الضهر اترفع بصوتك يا حبيبي صوتك بالقرآن كان ملازمك الي قبرك النهارده مش يوم وفاتك النهارده فرحك يا نور عيني الملايكة بتزفك للجنة مع السلامه يا قلبي مع السلام يا احلي ضحكة في مع السلامة ياحبيب الملايين استودعتك في امان الله وحفظه يابابا”.

 

 

وفي منشور آخر دونت “  الدنيا كلها بتكرمك يانور عيني ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا الصبر علي بعدك”.

 

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