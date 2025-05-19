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حوادث

لخلاف علي العيش، مواطن يطعن صاحب فرن في الجمالية بالدقهلية

طعمة نافذه، فيتو
طعمة نافذه، فيتو

أصيب صاحب فرن بقرية ليسا الجمالية في محافظة الدقهلية بطعنة نافذة بالبطن، إثر مشاجرة مع شخص أثناء شرائه الخبز من الفرن.

لخلاف علي العيش...مواطن يطعن صاحب فرن طعنة نافذة في الجمالية بالدقهلية 

تلقي  مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية من المستشفى، يفيد بوصول أحمد جمال خضيرة، 35 عامًا، صاحب فرن ومقيم بعزبة الشربنة بقرية ليسا الجمالية، إلى المستشفى مصاب بجرح نافذ بالبطن، وتم إدخاله غرفة العمليات على الفور لتلقي العلاج اللازم.

 

وبالفحص تبين أن وراء الواقعة شخص يُدعى محمود أبو العز، مقيم بنفس العنوان، وأن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات على الخبز، أسفرت عن إصابة المجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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