الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

وكان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 7 مايو 2025، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين. 

كما أعلن عن الآلية الجديدة التي سيتبعها في إعلان نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم، حيث أتاح لأول مرة  الفرصة أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني للجهاز، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظتهم. 

وسيمنحهم الجهاز الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام من يقدم تظلمًا من هؤلاء الناجحين ولم يسفر تظلمه عن أحقيته في تغيير نتيجته؛ لتسجيل رغباته إذا أراد ومن المقرر إتاحة باب تسجيل الرغبات حتى ٢١ يونيو المقبل. 

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