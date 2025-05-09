خطوات التظلم على نتيجة المتقدمين لوظيفة معلم مساعد مادة رياضيات 2025

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة في تلقي تظلمات الراسبين في الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم 2025.

مواعيد التظلم

ويستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تلقي طلبات التظلم لمدة أسبوعين.

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية

ولمعرفة كيفية التظلم على الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:

1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط

4- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

5- يتم سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون.

6- يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

7- يعلن الجهاز نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ويرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى الوحدة المعنية بيانًا معتمدًا من الوزير المختص بالترتيب النهائي للمتقدم لشغل وظائفها مرفقًا به كل المستندات المطلوبة، ويحق لإدارة الموارد البشرية بالجهة أن تطلب من المرشح للتعيين استيفاء أى مستندات أو بيانات لازمة عن طريق بريده الإلكترونى الموضح باستمارة تقدمه للتعيين، وبموجب إخطار مسجل مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته الثابت فى الاستمارة ويعتبر الترشح لاغيًا فى حالة عدم استيفاء البيانات المطلوبة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المرشح بطلبها.

ويُعرض أمر الترشح على لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تالٍ لها للنظر في تعيين المرشحين في الوظائف المعلن عنها، بعد التحقق من استيفائهم شروط شغل هذه الوظائف.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نتيجة الإختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم 2025 وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل الآلية الجديدة التي اعتمدها لإعلان نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات

وأعلن البدء في تطبيق هذه الآلية على النتيجة المبدئية لمسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، ويمكن للمتقدمين الاستعلام على موقع البوابة.

الآلية الجديدة لاختيار الناجحين

وكشف رئيس الجهاز أن الآلية الجديدة سيستفيد منها المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظته، حيث ستمنحهم الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها.

وأشار إلى أن الجهاز أتاح أمام هذا المتقدم خياران، حرية اختيار محافظة من المحافظات المتاحة لشغل إحدى الوظائف الشاغرة بها، على أن يقوم وفقًا لرغباته بترتيب المحافظات التي ستتاح له على موقع بوابة الوظائف.

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