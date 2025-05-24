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خارج الحدود

CNN: طهران لديها شكوك بشأن جدية أمريكا خلال المحادثات بين البلدين

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

قالت شبكة CNN نقلا عن مصادر إيرانية إن طهران لديها شكوك بشأن جدية الولايات المتحدة خلال المحادثات بين البلدين.

وأضافت CNN عن مصادر إيرانية: إصرار واشنطن على تفكيك برنامج طهران النووي  من شأنه أن يتسبب في انهيار المفاوضات.

 

بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن بروما

أعلن التلفزيون الإيراني، أمس الجمعة، بدء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين ‎طهران وواشنطن في روما.

 

مفاوضات الولايات المتحدة وإيران

ومنذ 12 أبريل الماضي، عقدت 4 جولات من المباحثات بوساطة سلطنة عمان بين الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي والوفد الأمريكي الذي ترأسه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصفت بالإيجابية، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراشقا بين الجانبين حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم داخل البلاد.

 

الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%

في حين، أكد ويتكوف أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بالتخصيب حتى بنسبة 1%، شددت طهران على أن هذا الأمر خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.

فيما ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إمكانية أن تستورد السلطات الإيرانية اليورانيوم المخصب من الخارج، ما يسمح برقابة أكبر على كمياته ونسبه.

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طهران الولايات المتحدة برنامج طهران النووي واشنطن طهران وواشنطن

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