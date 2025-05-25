الأحد 25 مايو 2025
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البترول تقيم ورشة عمل تناقش تحسين عمليات الحقن واستخلاص الزيت بهيئة البترول

البترول تقيم ورشة
البترول تقيم ورشة عمل تناقش عمليات الحقن

اختتمت الهيئة المصرية العامة للبترول أعمال ورشة (التقنيات الحديثة فى حقن المياه والاستخلاص المحسن للزيت) والتى شهدت تقديم عروض توضيحية لشركات خالدة وبدر الدين للبترول وبترول خليج السويس "جابكو " وبترول بلاعيم "بتروبل".
 

الجهود المتميزة التى تقوم بها كوادر الإنتاج لتحسين استخلاص الزيت ومواجهة تحدى التناقص الطبيعى

وأوضح المهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج أهمية ما دار من مناقشات خلال أيام  الورشة وما تحقق من تبادل خبرات ومعرفة بين ممثلى الشركات المتنوعة، لافتًا إلى أن ورشة العمل أوضحت الجهود المتميزة التى تقوم بها كوادر الإنتاج لتحسين استخلاص الزيت ومواجهة تحدى التناقص الطبيعى للآبار وتحسين الطرق المستخدمة للإنتاج بتنسيق وتكامل مع الإدارات المختلفة بمواقع العمل والإنتاج  وأن ما قدموه من قصص نجاح متنوعة فى ذلك يتم البناء عليها لتحقيق المزيد فى مجال الإدارة الاقتصادية الكفء لعمليات الاستخلاص والاسترجاع وزيادة الإنتاج. 
 

ويشار إلى أن الورشة أقيمت على مدار ثلاثة أيام، شهدت عروضًا توضيحية ومناقشات عملية وعلمية من فرق العمل بالهيئة والشركات والباحثين بالجامعات أدارها الدكتور أحمد حمدى البنبى أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية والدكتور حامد أبوالخير أستاذ مساعد هندسة البترول بالجامعة البريطانية وفريق عمل نيابة الإنتاج بالهيئة  ، وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة مع الشركات ورصد التحديات والدروس المستفادة والتوصيات والمنهجية الواجبة لتطبيقات حقن المياه، وقد تقرر استهداف حقول قارون والسلام (وكذلك الحقول المتقادمة المشابهة) كمشروعات وبحث التطبيقات اللازمة لزيادة معامل الاسترجاع مع ترشيد استخدام حقن المياه والتكلفة المصاحبة خلال العام المالى 2026/2025، ووضع خارطة طريق تشمل أفضل الممارسات وطرق تطبيقات حقن المياه والإنتاج المحسن للزيت واعتمادها من الهيئة لاستخدامها كمرجع لكل الشركات وقياس أداء كل المشروعات القائمة بالخارطة المعتمدة ووضع خطة عمل محددة لكل مشروع تستهدف زيادة معامل الاسترجاع ومعدلات الإنتاج وتحسين التكلفة.

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