رئيس مدينة الجمالية يتقدم جنازة الشيخ السيد سعيد (صور)

شارك المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية في جنازة المقرئ الشيخ السيد سعيد الشهير بسلطان المقارئ.

وترجل رئيس المدينة بين المشيعين من مسجد قرية ميت مرجا سلسيل مرافقا الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة



وتقدم رئيس الجمالية بخالص العزاء لأسرة الراحل القارئ الشيخ السيد سعيد

ونعت هيام سيد أبنة الشيخ الراحل سيد سعيد سلطان المقارئ والدها عبر صفحتها الشخصية فيس بوك ودونت “ابويا اتزف للجنة أذان الضهر اترفع بصوتك يا حبيبي صوتك بالقرآن كان ملازمك الي قبرك النهارده مش يوم وفاتك النهارده فرحك يا نور عيني الملايكة بتزفك للجنة مع السلامه يا قلبي مع السلام يا احلي ضحكة في مع السلامة ياحبيب الملايين استودعتك في امان الله وحفظه يابابا”.

وفي منشور آخر دونت “ الدنيا كلها بتكرمك يانور عيني ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا الصبر علي بعدك”.

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