الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة الجمالية يتقدم جنازة الشيخ السيد سعيد (صور)

رئيس الجمالية في
رئيس الجمالية في جنازة سلطان المقارئ، فيتو

شارك المحاسب نادر محى الدين بشير رئيس مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية في جنازة المقرئ الشيخ السيد سعيد  الشهير بسلطان المقارئ.

وترجل رئيس المدينة بين المشيعين من مسجد قرية ميت مرجا سلسيل مرافقا الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة 


وتقدم رئيس الجمالية بخالص العزاء لأسرة الراحل القارئ الشيخ السيد سعيد 

ونعت هيام سيد أبنة الشيخ الراحل سيد سعيد سلطان المقارئ والدها عبر صفحتها الشخصية فيس بوك ودونت “ابويا اتزف للجنة أذان الضهر اترفع بصوتك يا حبيبي صوتك بالقرآن كان ملازمك الي قبرك النهارده مش يوم وفاتك النهارده فرحك يا نور عيني الملايكة بتزفك للجنة مع السلامه يا قلبي مع السلام يا احلي ضحكة في مع السلامة ياحبيب الملايين استودعتك في امان الله وحفظه يابابا”.

 

وفي منشور آخر دونت “  الدنيا كلها بتكرمك يانور عيني ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهمنا الصبر علي بعدك”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ سيد سعيد الدقهلية الدنيا القارئ الشيخ السيد سعيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جنازة شعبية محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مركز ومدينة الجمالية

مواد متعلقة

الموت يغيب سلطان المقارئ الشيخ سيد سعيد بعد رحلة امتدت لـ8 عقود، تدهورت حالته الصحية بسبب الفشل الكلوي، والحزن يخيم على مسقط رأسه، وتجهيزات لتشيع جنازته غدا في الدقهلية

محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته

سلطان المقارئ، 10 معلومات عن الشيخ السيد سعيد

بعد وفاة «سلطان المقارئ»، آخر حوار للشيخ السيد سعيد مع «فيتو»

الأكثر قراءة

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في جنازة شعبية مهيبة، الدقهلية تشيع جثمان الشيخ سيد سعيد (صور)

طوبة في الشنطة وفردة حذاء بالعمارة، قصة سقوط «طفلة دمياط» من الطابق الرابع تثير الحيرة

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

المزيد
الجريدة الرسمية