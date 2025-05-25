الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة راكب حاول تهريب مخدرات داخل عبوات مكياج بالمطار للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة النزهة بإحالة عامل بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل عبوات مساحيق تجميل في مطار القاهرة الدولي الي محكمة الجنايات. 

البداية عندما تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة.

جاء ذلك بناء على إخبارية سرية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي مفادها اعتزام راكب تهريب ممنوعات حال وجوده بمطار القاهرة.

تهريب مواد مخدرة
بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود عبوات مساحيق تجميل تم تفريغها من محتوياتها ووضع مخدر الحشيش مكانها للهروب من قوات الأمن معتقدا أنه سيفلت من التفتيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة مخدر الحشيش النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة راكب حاول تهريب مخدر الحشيش بالمطار للجنايات

ضبط 405 كيلوجرامات حشيش وبانجو و29 ألف قرص مخدر بحوزة 429 متهما بالمحافظات

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

رئيس النواب: قاض على كل صندوق في الانتخابات البرلمانية المقبلة

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فاجعة هزّت العالم.. قصة استشهاد 9 من أطفال الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار في قصف إسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية