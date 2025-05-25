رسالة مشرف الكرة بالمقاولون لمحمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج

توجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح وقطاع الكرة بالنادي تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي وقطاعات النادي المختلفة، بالتهنئة للنجم المصري محمد صلاح، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه صلاح بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية (FWA)، للمرة الرابعة في تاريخه، معادلًا رقم الأسطورة الفرنسية تييري هنري.

رسالة المشرف على الكرة لمحمد صلاح

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن ما حققه محمد صلاح إنجاز جديد يضاف لسجل أرقامه القياسية.

وأوضح المشرف على الكرة أن ما حققه النجم محمد صلاح يزيد من الشعور بالفخر بالنجم المصري وأحد أبناء نادي المقاولون العرب ومصدر فخر وسعادة دائمين للنادي والمصريين والعرب.



وكان صلاح قد قدم موسمًا استثنائيًا، سجل خلاله 28 هدفًا وصنع 18 آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع رصيده إلى 33 هدفا في جميع البطولات، مساهما بشكل كبير في تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.