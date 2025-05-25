حرب الجبالي، تعرف على شخصية هبة مجدي في المسلسل

تألقت الفنانة هبة مجدي في أحدث أعمالها وهو مسلسل حرب الجبالي، وتجسد هبة شخصية “ثريا”، وهي فتاة فقيرة تساعد والدتها من أجل متطلبات المعيشة وكانت تعيش قصة حب قديمة مع “حرب الجبالي”، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق.

لم يكتمل هذا الحب بسبب ظروف اضطرت ثريا لمغادرة المنطقة مع والدتها وشقيقتها “بسنت”، ما اضطر حرب لاحقًا، وفي ظل غيابها، للرضوخ لرغبة والدته والزواج من “أميرة”، التي تجسد شخصيتها نسرين أمين. وبعد عودة ثريا إلى للمنطقة، دون أن تكون قد تزوجت، لا تسعى لإعادة العلاقة مع حرب، رغم استمرار مشاعر الحب بينهما، في حين يحاول هو التقرب منها ويعرض عليها الزواج لعدم شعوره بالسعادة مع زوجته ولأنه يحب ثريا.

في المقابل، تتلقى ثريا عرضًا آخر للزواج من “راشد”، غريم حرب، والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد خالد صالح، لكنها ترفضه، وتعيش ثريا حالة من التخبط النفسي بين مشاعرها تجاه حرب وواقع أنه متزوج وبين مضايقات راشد وكل هذا مع عودة والدها إلى الحارة في وضع مأساوي، ما يزيد من تعقيد مشاعرها ويؤثر على قراراتها.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

عرض مسلسل حرب الجبالي بعد تأجيل 3 سنوات

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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