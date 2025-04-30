الأربعاء 30 أبريل 2025
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أخبار مصر

برعاية وزارة البترول، إنبى تنظم لقاء خاصا باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
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 نظمت شركة إنبى لقاءً موسعًا بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، بالمقر الرئيسى للشركة، بمشاركة مواقع عمل ومشروعات الشركة داخل مصر وخارجها من خلال تقنية البث المباشر، ويأتي اللقاء تحت شعار: «الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة».

ويأتي ذلك فى إطار استراتيچية وزارة البتـرول والثروة المعدنيــة والهيئة المصرية العامة للبترول والتى تولى أهمية قصوى لترسيــخ ثقافــة الأمـن والسلامــة، وحرص شركة إنــبي على انعقاد لقاءها السنوي ليوم السلامة بمشاركة العاملين من مختلف المواقع والمشروعات والإدارات.


حضر اللقاء  الدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية وعدد من قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنبى ورواد السلامة والصحة المهنية والبيئة وممثلوا شركات أرامكو وأدنوك وفجر الأردنية.

وشهد اللقاء عرض مجموعة من الفيديوهات المسجلة، تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال السلامة والصحة المهنية وإدارة سلامة العمليات، إلى جانب فيديو قصير استعرض أهم متطلبات السلامة للعمل داخل المشروعات ومناطق العمليات،  وقدم المهندس محمد عوض مدير عام بالإدارة العامة للأعمال الرقمية عرضًا توضيحيًا عن آفاق المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعى.

 كما قدم دكتور كيميائي تامر عبد العظيم المشرف على الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة عرضًا توضيحيًا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى مجال السلامة والصحة المهنية وإدارة سلامة العمليات والتي تطبقها شركة انبي في المشروعات الخارجية عن طريق مركز قيادة السلامة والصحة المهنية عبر الكاميرات الذكية وشاشات المراقبة والمتابعة، أعقبه عرض فيلم توضيحى عما حققته الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية والبيئة من إنجازات وما حصلت عليه من شهادات تقدير عن عام ٢٠٢٤ والربع الأول من عام ٢٠٢٥.

 

8  ملايين ساعة عمل بدون اصابات 

وخلال الحفل أهدى م. هيثم عبد الفتاح مساعد رئيس شركة جاسكو للسلامة والصحة المهنية نيابة عن م. ياسر صلاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جاسكو شهادة تقدير إلى شركة إنبى بمناسبة تحقيق ٨ ملايين ساعة عمل آمنة بمشروع تطوير مجمع غازات العامرية.


ومن خلال البث المباشر عبر تقنية الڤيديو كونفرينس، تم تقديم شهادات التقدير ودروع التميز لمديرى مشروعات شركة إنبى من عملائها المميزين داخل وخارج جمهورية مصر العربية تقديرًا لما تم تحقيقه من ساعات عمل آمنة بدون إصابات وقت ضائع وتم تكريم عدد من العاملين المتميزين من شركات المقاولات العاملة فى مختلف المشروعات.

 كما تم منح جائزة "أفضل مقاول إنشاءات" لشركة CB&I التى حققت أعلى معايير الأداء فى مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

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