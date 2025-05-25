فعاليات قصور الثقافة في أسبوع، افتتاح «أبو سمبل» واستمرار عروض المسرح والأفلام المجانية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية هذا الأسبوع، تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى نهاية مايو الحالي، وتنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

انطلاق معرض الكتاب والحرف التراثية بالعاصمة الإدارية

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات معرض الكتاب والحرف التراثية والبيئية، في دورته الرابعة، بمقر وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقام المعرض على مدار ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا، ويتيح مجموعة متميزة من الكتب والمنتجات الحرفية للعاملين بالوزارات المختلفة، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

وتقدم الهيئة خلال المعرض باقة متنوعة من أحدث إصداراتها بأسعار مخفضة، إلى جانب أعمال عباس محمود العقاد وعميد الأدب العربي طه حسين، وكتب تراثية نادرة، وكذلك ركنا خاصا للمشغولات اليدوية نتاج ورش الهيئة الفنية والحرفية.

افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل

وضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف الفئات والمناطق يفتتح وزير الثقافة ومحافظ أسوان، غدا الاثنين، قصر ثقافة أبو سمبل، بأسوان، ويقام على مساحة إجمالية قدرها 5170 م²، ويعكس في تصميمه الطراز المعماري البيئي.

ويحتوي القصر على مسرح مكشوف يسع لـ 370 مُشاهدًا، وغرف للفنانين، 25 غرفة مبيت، وقاعة معارض للفنون التشكيلية، ومساحات مخصصة لأنشطة الطفل والمرأة والحرف اليدوية، إلى جانب مكتبة عامة، وناديين للآداب والتكنولوجيا، ومكاتب إدارية، وقاعة لكبار الزوار، فضلًا عن غرف للخدمات والدعم الفني متكاملة مع منظومة الحماية المدنية.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمانها العميق بالدور المحوري لقصور الثقافة في بناء الوعي المجتمعي، وتشكيل شخصية المواطن المصري القادر على الإبداع والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

عروض مسرحية مجانية للأطفال والكبار

وتواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع عروضها المسرحية المجانية، ضمن الموسم الجديد وذلك في محافظات: المنيا، سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، والغربية.

كما يستقبل مسرح التربية والتعليم بالسويس، بدءا من بعد غد الثلاثاء، عرض مسرح الطفل "منزل العفاريت الظريفة" إخراج مجدي مرعي، ويستمر لمدة ١٠ أيام.

مشروع "المعارض الطوافة" يصل سوهاج

ويشهد قصر ثقافة أخميم بسوهاج، الأربعاء المقبل، فعاليات معرض "تجربة شخصية" ضمن مشروع المعارض الطوافة، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الحركة التشكيلية في الأقاليم.

ويضم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية لعدد من الفنانين التشكيليين، ويستمر حتى ٦ يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة لعرض تجاربهم الفردية ورؤاهم البصرية.

فيما تختتم السبت 31 مايو فعاليات المعرض المقام بقصر ثقافة العريش، بشمال سيناء.

قافلة ثقافية لدعم الموهوبين بقرية منية شبين بالقليوبية

وتستقبل محافظة القليوبية، الخميس المقبل، قافلة ثقافية بقرية منية شبين، في السادسة مساءً، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والوصول بالخدمات الثقافية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وتستمر القافلة على مدار يومين وتشهد تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية، بالإضافة إلى فقرة اكتشاف مواهب، لقاءات شعرية، ومحاضرات تثقيفية احتفاء بموسم الحج.

أفلام متنوعة بقصر السينما

في ضوء نشر الثقافة السينمائية، يعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع مجموعة من الأفلام المجانية للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية.

وتبدأ العروض غدا الاثنين مع فيلم التحريك" Shark tale"، يعقبه يوم 27 مايو فيلم المغامرات "Hugo" ضمن مع نادي السينما العالمية.

ويعرض فيلم الدراما الكلاسيكية "Blancanieves" يوم 28 مايو، يليه الفيلم الهندي الرومانسي "Guzaarish"، يوم 29 مايو.

كما يعرض القصر طوال الأسبوع، فيلم الدراما التاريخية "المشروع X"، ضمن مشروع "سينما الشعب"، وتقام الحفلات بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها.

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