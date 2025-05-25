الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية لوفد من الشباب المصري والأجنبي لعدد من المنشآت العسكرية

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية لوفد من الشباب
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تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الوعى المعرفى بقدرات وإمكانيات الدولة المصرية فى مختلف المجالات، نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارات ميدانية لوفد من الشباب المصري والأجنبي لعدد من المنشآت العسكرية وذلك ضمن منحة الزعيم جمال عبد الناصر لتعريفهم بما تمتلكه مصر من مقومات متطورة في مختلف المجالات.    

حيث بدأت الزيارات بجولة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية تفقد الوفد خلالها عدد من أماكن التدريب التخصصية المزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتي تسهم في تخريج أجيال متعاقبة من الضباط المسلحين بالعلم والمعرفة القادرين على حماية الوطن وصون مقدساته.

نشأة وتطور القوات البحرية

 

كما قام الوفد بزيارة قيادة القوات البحرية استمع خلالها لعرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على كافة السواحل المصرية، أعقبها تفقد عدد من الوحدات البحرية وهنجر بناء السفن بما عكس الإمكانيات المتطورة التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة.

تلى ذلك قيام الوفد بزيارة إلى متحف القوات الجوية تناولت عرض تقديمي لمكونات المتحف الذى يضم بين طياته سردًا تاريخيًا لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة داخل المتحف.

بطولات القوات المسلحة المصرية 

 

كما قام الوفد بحضور ندوة تثقيفية تناولت بطولات القوات المسلحة المصرية فى عمليات حفظ وبناء السلام بالخارج وذلك بحضور كل من وزير الشباب والرياضة وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وفى ختام الزيارات أعرب أعضاء الوفد عن عميق شكرهم لتنظيم تلك الزيارات التي تهدف إلى المعرفة والإطلاع  بقدرات الدولة المصرية وتطورها وذلك وفق رؤية استراتيجية مستنيرة لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.

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