الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من (المنيا - الإسماعيلية - الإسكندرية - مدينة المستقبل) التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2025 /2026 طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى أعلن خلاله اللواء أ ح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة عن بدء سحب ملفات القبول، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق ‏24 /7 /2025 بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بمختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت الشروط العامة للقبول والاستمرار بالمدارس العسكرية الرياضية كالآتى:

أن يكون الطالب متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون من الذكور فقط من كافة المراحل الدراسية

الإعدادية والثانوية طبقًا لشروط السن فى مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، وألا يكون الطالب قد فصل تأديبيًا من أى مدرسة سابقة، وفى حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة شهر لإحضار استغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله إلى المدارس الحكومية فى حالة عدم إحضار الإستغناء خلال شهر من بدء الدراسة، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة (كشرط أساسى للقبول)، بالإضافة لحصول الطالب على بطولات

مستوى (منطقة - جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية (كشرط للقبول)، ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو إستمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.

الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدارس العسكرية الرياضية يتم تقديم الأوراق على مرحلتين:

المرحلة الأولى: أوراق تقدم لمكتب التنسيق ( أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى بالكمبيوتر وصورة منها - مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية - إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من اتحاد اللعبة - عدد(8) صور فوتوغرافية ملونة 4×6 - عدد(2) صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والوالدة / ولى الأمر - السجل التجارى والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة وصورة منها إن وجد - صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر )- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد - تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية - عدد (2) وثيقة تعارف وعدد(2) صورة شخصية ملونة للطالب ).

المرحلة الثانية: أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول ( الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح للمرحلة " الإعدادية – الثانوية " - شهادة الميلاد الأصلية - عدد (12) صورة حديثة ملونة 4×6 ).

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمنظومة التعليمية بالمدارس العسكرية الرياضية طبقًا لأحدث النظم العلمية ووفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للطلبة أثناء فترة الاستذكار الليلى، كما توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالتدريب والبطولات والإجازات بالمجان، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقًا للمواصفات الدولية

والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضى التخصصى.

كذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء العالميين من الدول المتقدمة.

فى مجال الرياضة ومجالات (علم النفس الرياضى – التغذية – المكملات الغذائية – الإعداد البدنى – القياسات الفسيولوجية والجسمانية) للمساهمة فى النهوض بمستوى طلبة ولاعبى المدارس العسكرية الرياضية، بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريب رياضية داخلية والمعسكرات الخارجية للطلبة المتميزين أثناء الأجازات السنوية، كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية فى حصول الطالب على درجات التفوق الرياضى طبقًا لقوانين

وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تقديم الحافز المادى والمعنوى للطلبة عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسى ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للإنضمام للمنتخبات القومية، كما يخضع الطلبة لإشراف ورعاية طبية دقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة، ويتم تنفيذ نظام تغذية للطلبة وفقًا لأحدث الأساليب العلمية.

الألعاب الرياضية التى تمارس بالمدارس العسكرية الرياضية:

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية بإجمالى (15) لعبة طبقًا للخطط المستقبلية المستهدف تنفيذها وهى الرياضات التى يمكن من خلالها أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب (رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو والجمباز وسيف المبارزة والدراجات والكاراتية والكونغ فو والخماسى الحديث والترايثلون والسباحة ).

إنجازات الطلبة واللاعبين بالمدارس العسكرية الرياضية:

وتم وضع مصر على الخريطة الأولمبية من خلال تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة (25) ميدالية أوليمبية من إجمالى (48) ميدالية بنسبة 52,1% من الميداليات التى حققتها البعثات المصرية فى الدورات الأوليمبية منذ بدء مشروع البطل الأوليمبى بالقوات المسلحة عام 2005، فضلًا عن ضم العديد من اللاعبين للمنتخبات القومية بنسبة تتراوح من 50-60% من قوائم المنتخبات الرياضية المصرية، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات فى مختلف الألعاب الرياضية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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