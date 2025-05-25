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"سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية في أولى جلسات محاكمته

الاسكندريه
الاسكندريه

وصل منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، لحضور أولى جلسات محاكمته، والتي يُحاكم فيها بتهم القتل العمد، والخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتارية حسن محمد حسن.

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وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد باختفاء عدد من المواطنين في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحريات عن ضلوع المتهم "ن.ا.ال"، وهو محامٍ، في ارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة بحق ثلاثة ضحايا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتبط بعلاقة عمل سابقة مع المجني عليه الأول "م.ا.م" مهندس، منذ عام 2021، وأنه استغل معرفته بممتلكاته المالية والعقارية، ليخطط لقتله بهدف الاستيلاء عليها وأظهرت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى إحدى الوحدات السكنية التي استأجرها خصيصًا لتنفيذ جريمته، وأجبره تحت تهديد السلاح على التنازل عن ممتلكاته، وعندما رفض، قام بالاعتداء عليه بالضرب وطعنه بسكين في فخذه الأيسر ما أدى إلى وفاته.

وقام المتهم عقب ذلك بصنع صندوق خشبي ووضع الجثمان داخله بعد تغليفه بأكياس بلاستيكية، ثم دفنه داخل حفرة عميقة حفرها بنفسه داخل الوحدة السكنية، قبل أن يغلق المكان بسلاسل حديدية وقفل معدني، ويخفي الجريمة عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات.

وأظهرت التحقيقات أيضًا أن المتهم ارتكب جريمتين مماثلتين، حيث قتل زوجته "م.ف.ث" وربة منزل أخرى "ت.ع.ر"، ودفنهما بنفس الطريقة في وحدة سكنية أخرى كان قد استأجرها، واستولى على متعلقاتهم الشخصية وأموالهم.

يُذكر أن المتهم لجأ إلى إرسال رسائل نصية من هاتف المجني عليه الأول إلى ذويه، لمحاولة إبعاد الشبهات عنه، مدعيًا أن الأخير سيتزوج من سيدة أجنبية وسينتقل للإقامة في شرم الشيخ، وذلك في محاولة لإطالة أمد إخفاء الجريمة.

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