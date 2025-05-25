الأحد 25 مايو 2025
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سياسة

3 أحزاب تؤسس «تحالف الطريق الديمقراطي» لخوض الانتخابات البرلمانية

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية

أعلنت أحزاب “العدل والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي”، في بيان مشترك، تدشين "تحالف الطريق الديمقراطي"، كتحالف سياسي انتخابي جديد، يجمع بين الإيمان بالعمل السياسي السلمي والتمسك بالحوار الوطني كوسيلة لتحقيق التحول الديمقراطي في مصر.

وأكدت الأحزاب، في البيان الذي صدر أن التحالف الجديد يأتي "إيمانًا منا بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة".

وأضاف البيان: "نعلن، وبكل قوة، استمرار تمسكنا بمسار المشاركة والحوار".

وفي سياق متصل، أبدت الأحزاب الموقعة رفضها لـ قانون الانتخابات  الجديد، الذي قالت إنه "تنكّر لمخرجات الحوار الوطني".

وجاء في البيان: "سنخوض الانتخابات المقبلة من خلال هذا التحالف، لتقديم خطاب سياسي مختلف للرأي العام، يطرح بدائل أفضل تعكس طموحات المواطنين وتطلعات القوى الديمقراطية".

وأوضح الموقعون أن "تحالف الطريق الديمقراطي" هو تحالف سياسي منفتح على كل الأحزاب والقوى الديمقراطية، ويعتزم خوض الانتخابات المقبلة في مجلسي الشيوخ والنواب على كافة المقاعد الفردية.

كما أشار البيان إلى أن التحالف "يتدارس الموقف من المشاركة في القوائم عبر خيارات متعددة"، وقد تختلف مواقف الأحزاب داخله بشأن القوائم، إلا أن الاتفاق قائم على التمسك بخوض المقاعد الفردية، سواء عبر هذا التحالف أو بالتنسيق مع قوى أخرى. 

ودعت الأحزاب الثلاثة كافة القوى الديمقراطية في مصر إلى الانضمام إلى التحالف أو التنسيق معه، بهدف توفير بيئة آمنة وديمقراطية للانتخابات المقبلة. 

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