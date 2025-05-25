الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية حنان سليمان في فيلم الشيطان شاطر لـ زينة

حنان سليمان
حنان سليمان

تشارك الفنانة حنان سليمان في بطولة فيلم الشيطان شاطر مع زينة والفنان أحمد عيد، وتلعب حنان سليمان شخصية والدة زينز التي تعمل مذيعة في إحدى المحطات الفضائية.

وتدخل الفنانة زينة في خلافات مع شقيقها ضمن أحداث فيلمها الجديد الشيطان شاطر، وذلك بسبب عملها في الإعلام وتناول قضايا مثيرة، مما يجعلها تتعرض للخطر.

ويعاين المخرج عثمان أبو بو لبن أماكن تصوير جديدة داخل إحدى المناطق الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد الشيطان شاطر الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.

وكانت الفنانة زينة  بدأت  تصوير أولى مشاهدها في فيلم الشيطان شاطر بمشاركة الفنان أحمد عيد داخل إحدى الديكورات بمنطقة التجمع الخامس.

وكان آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل العتاولة 2، الذي تم عرضه خلال سباق رمضان الماضي.

 العتاولة 2 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى

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