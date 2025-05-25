الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز الوعى لدى الشباب المصرى وتأهيل كوادر جديدة قادرة على خدمة الوطن فى شتى المجالات، وقع كلًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أ ح عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون وذلك لتعزيز التقارب بين الشباب والقيادات الوطنية والمساهمة فى إعداد جيل واعٍ بقضايا الأمن القومى.

الإستراتيجية والأمن القومى

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى، وعقد دورات تدريبية مشتركة والإستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال البحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للقوات المسلحة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية على ماتقوم به من جهود مخلصة فى توعية الشباب بالتهديدات التى تواجه الدولة المصرية وأهمية التماسك الوطنى وتوحيد الهدف من أجل مستقبل آمن ومستقر.

التحديات الفكرية وآمن مصر القومي

من جانبه أشار مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية إلى حرص الأكاديمية على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ قيم الولاء والإنتماء ومواجهة التحديات الفكرية التى من شأنها المساس بأمن مصر القومى.

وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول شهد الدكتور أشرف صبحى واللواء أ ح عاطف عبد الرؤوف محمود تخريج عدد من الدورات التثقيفية لطلبة وخريجى الجامعات المصرية والتى يتم عقدها بالأكاديمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

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