الأحد 25 مايو 2025
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اقتصاد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

سعر النحاس
سعر النحاس

 يُعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

أسعار النحاس اليوم 

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

سجل سعر النحاس 4.7390 دولار  للطن في الأسواق العالمية اليوم.

سعر النحاس اليوم  
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه.

 

وسجل سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 330 و400 جنيه.

تراوح سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية ما يعادل بين 280 و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية ما يعادل 550 جنيها.

وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيها.

 

وسجل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية ما يعادل 548 جنيها.

وبلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية ما يعادل 530 جنيها.

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

 

 

 

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أسعار النحاس اليوم سعر النحاس البورصات العالمية

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