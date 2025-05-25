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الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية

الهيئة الهندسية للقوات
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الجامع
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في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة التعليمية بالجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر مع مختلف الصروح التعليمية، وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية، وذلك للاستفادة من الخبرات المشتركة لكلا الجانبين في تنفيذ المشروعات القومية للدولة.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 

وأشار اللواء أحمد على العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى أهمية البروتوكول في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة باتباع أحدث الأسس والبرامج التدريبية في مختلف المجالات الهندسية.

الجامعة المصرية الصينية

 

من جانبها أعربت الأستاذة الدكتورة رشا الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة الهندسية في كافة المشروعات التنموية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك في التدريب العملى لكلا الجانبين في العديد من التخصصات الهندسية والتكنولوجية الحديثة، والإستفادة من الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والبنية الأساسية المتاحة للطرفين في شتى المجالات بما يؤهلهم لمتطلبات سوق العمل.

حضر فعاليات توقيع البروتوكول عدد من قادة وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية الصينية.

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