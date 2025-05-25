الجامعة المصرية الصينية تعلن فتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026

أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن فتح باب التقديم للعام الجامعي 2025/2026، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضحت الجامعة، في بيان صحفي، أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.ecu.edu.eg، أو عن طريق التوجه المباشر إلى مقر إدارة القبول والتسجيل بمدينة نصر. وشددت على أن استلام ملف التقديم أو سداد الرسوم لا يُعد قبولًا نهائيًا، إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي واجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة، وفي مقدمتها اختبار اللغة الإنجليزية، إلى جانب اختبار القدرات لكلية الفنون والتصميم.

المصروفات الدراسية للجامعة المصرية الصينية

وأشارت الجامعة إلى أن المصروفات الدراسية للعام الجامعي الجديد تبدأ من 38 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه سنويًا، بحسب طبيعة وتخصص كل كلية. حيث تبلغ المصروفات السنوية لكلية الصيدلة 100 ألف جنيه، وكلية العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه، والهندسة 62 ألف جنيه، والحاسبات ونظم المعلومات 65 ألف جنيه، والاقتصاد والتجارة الدولية 52 ألف جنيه، والطب البيطري 68 ألف جنيه، والفنون والتصميم 55 ألف جنيه، والإعلام والدراسات الأدبية 48 ألف جنيه، والعلوم الإنسانية 38 ألف جنيه، والقانون 68 ألف جنيه. ويتم سداد الرسوم الدراسية على قسطين بنسبة 60% و40% من إجمالي المصروفات.

البرامج الدراسية بالجامعة المصرية الصينية

وتضم الجامعة تسع كليات، هي: كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، كلية العلاج الطبيعي، كلية الصيدلة، كلية الطب البيطري، كلية الحاسبات ونظم المعلومات، كلية الفنون والتصميم، كلية الإعلام والدراسات الأدبية، وكلية القانون والعلوم الإنسانية.

وتوفر الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، الترجمة التخصصية بعدة لغات، التصميم الجرافيكي، الإنتاج الإعلامي، صحة وسلامة الغذاء، وإدارة الأعمال الدولية.

وذكر البيان أن لغة التدريس في أغلب البرامج الأكاديمية بالجامعة هي اللغة الإنجليزية، باستثناء بعض البرامج في كليتي الإعلام والدراسات الأدبية التي تُدرس باللغة العربية أو وفقًا لطبيعة كل برنامج.

وأكدت الجامعة أن جميع برامجها معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما أن شهاداتها معترف بها دوليًا. وتُعد كلية العلاج الطبيعي من الكليات المتميزة، إذ أدرجت الجامعة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها من قبل الاتحاد الأمريكي لمجالس العلاج الطبيعي (FSPPT)، ما يسمح لخريجي الكلية بالتقدم رسميًا لامتحان مزاولة المهنة الأمريكي (NPTE).

وتحرص الجامعة على تعزيز شراكاتها الأكاديمية الدولية، حيث تربطها اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الصينية المرموقة، من بينها: Shanghai Jiao Tong University، وBeijing Jiaotong University، وHebei University of Chinese Medicine، وNorth China Electric Power University، بما يتيح للطلاب فرصًا للحصول على شهادات مزدوجة واستكمال الدراسة في الخارج.

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