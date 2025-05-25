آخر تطورات صفقة طارق حامد في الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اقتراب عودة طارق حامد، لاعب وسط الفريق السابق، إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات المقبلة، في صفقة تُعد من العيار الثقيل وتعكس رغبة الإدارة في تدعيم الفريق بعناصر خبرة وقيادية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك أنهت كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، سواء على المستوى المالي أو مدة العقد، ولم يتبق سوى إجراء الكشف الطبي للتأكد من جاهزيته البدنية بشكل كامل، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتأتي خطوة استعادة طارق حامد بناءً على توصية من الجهاز الفني، الذي يرى في اللاعب إضافة قوية لوسط الملعب، خصوصًا لما يتمتع به من شخصية قوية وخبرة كبيرة داخل الملاعب المصرية والأفريقية، فضلًا عن علاقته الجيدة بجماهير النادي التي طالما اعتبرته أحد رموز الروح القتالية داخل الفريق.

وكان طارق حامد قد خاض تجربة احترافية خلال الفترة الماضية في الدوري السعودي، قبل أن يفتح الزمالك باب العودة أمامه ضمن خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق على أسس فنية واضحة تدمج بين الخبرة والشباب استعدادًا للموسم الجديد.

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