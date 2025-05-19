وزير الأوقاف السابق عن كلمة السيسي بالقمة العربية: طرحت الحل العادل للقضية الفلسطينية

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية التي عُقدت مؤخرًا في العراق، واصفًا إياها بـ"العظيمة والحاسمة"، خاصة فيما يتعلق بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

مختار جمعة يشيد بكلمة السيسي في القمة العربية: “لن يتحقق الأمن لإسرائيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية”

وقال جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "الرئيس السيسي أكد بشكل واضح أن إسرائيل لو طبّعت مع العالم كله، فلن يتحقق لها الأمن دون حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا"، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تعكس الموقف المصري التاريخي والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن "خيانة وعمالة بعض أبناء الأمة كانت على مرّ التاريخ من أهم أسباب سقوط الدول"، داعيًا الله أن يحفظ مصر من شر الخونة والعملاء، بقوله: "اللهم قِ مصرنا شرهم".

وتأتي تصريحات مختار جمعة في سياق التفاعل الواسع مع كلمة الرئيس السيسي التي لاقت ترحيبًا عربيًا ودوليًا، وأعادت التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في السياسات المصرية والعربية.

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