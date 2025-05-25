محافظ الجيزة يزور مركز إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برفقة الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ مركز إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وكان في استقباله الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة والسكان.

مواصفات مركز إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

وتضمنت زيارة المحافظ جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان ونائب المحافظ، حيث يقام المركز على مساحة 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية،ويضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان‏‎، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".

والتقى المحافظ ومدير صندوق مكافحة الإدمان برفقة نائب المحافظ بمجموعة من المتعافين داخل المركز، واستمعوا لهم، واطمئنوا على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانًا، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.

توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا



واستعرض "عثمان" محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان،أيضا توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع،وانه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـما يقرب من 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا من خلال 34 مركز تابعين للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن على مستوى 19 محافظة حتى الآن.

محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات



كما استعرض الدكتور عمرو عثمان أهم محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وينفذها صندوق مكافحة الإدمان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.





من جانبه أشاد الدكتور عادل النجار بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي، وأيضا برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطى المخدرات، وأيضا ببرامج التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان التي ينفذها الصندوق داخل أحياء المحافظة كما وجه المحافظ بتوفير أوجه المدعم لأنشطة الصندوق لاسيما البرامج التوعوية على مستوى المحافظة كذلك دعم المتعافين من خلال جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.



كما وجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان الشكر للدكتور عادل النجار محافظ الجيزة على دعمة لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

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