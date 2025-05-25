حبس ربة منزل عامين بتهمة تزوير عقد بيع شقة باسم والدها المتوفى

أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة - أول درجة - حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة ربة منزل بالحبس المشدد لمدة عامين، بعد إدانتها بتزوير محرر رسمي واستعماله في معاملات رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان وماجد مكرم نجيب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وكيل النيابة عمر محمد أحمد، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشفت الحيثيات أن المتهمة "منار. ص" قامت بالاشتراك مع مجهول باصطناع عقد بيع، زعمت فيه أن والدها المتوفى "ص. ف" قد باع لها شقة كائنة بدائرة قسم الجيزة، وقد وقع المجهول على العقد نيابة عن والدها، منتحلا صفته، في واقعة تزوير مكتملة الأركان.

وبعد إتمام عملية التزوير، قامت المتهمة ببيع ذات العقار لشقيقها "محمد. ص"، وحررت عقد بيع عرفي مؤرخ في 1 يناير 2017 بينهما، نسبته زورا لنفسها كبائعة وشقيقها كمشتر، ووقعا عليه ثم قدماه لمأمورية الشهر العقاري بالجيزة، حيث تم توثيقه تحت رقم 2153 لسنة 2023.

واستخدمت المتهمة وشقيقها العقد المزور لاحقا في الدعوى رقم 12190 لسنة 2023 جنح قسم الجيزة، والمستأنفة تحت رقم 7953 لسنة 2020، على الرغم من علمهما ببطلانه.

وبناء على ما تقدم، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة "منار. ص" بالحبس مع الشغل لمدة عامين، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة دون مصروفات.

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