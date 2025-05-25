الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس ربة منزل عامين بتهمة تزوير عقد بيع شقة باسم والدها المتوفى

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة - أول درجة - حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة ربة منزل بالحبس المشدد لمدة عامين، بعد إدانتها بتزوير محرر رسمي واستعماله في معاملات رسمية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة أحمد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان وماجد مكرم نجيب، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وكيل النيابة عمر محمد أحمد، وأمانة سر شنودة فوزي.

وكشفت الحيثيات أن المتهمة "منار. ص" قامت بالاشتراك مع مجهول باصطناع عقد بيع، زعمت فيه أن والدها المتوفى "ص. ف" قد باع لها شقة كائنة بدائرة قسم الجيزة، وقد وقع المجهول على العقد نيابة عن والدها، منتحلا صفته، في واقعة تزوير مكتملة الأركان.

وبعد إتمام عملية التزوير، قامت المتهمة ببيع ذات العقار لشقيقها "محمد. ص"، وحررت عقد بيع عرفي مؤرخ في 1 يناير 2017 بينهما، نسبته زورا لنفسها كبائعة وشقيقها كمشتر، ووقعا عليه ثم قدماه لمأمورية الشهر العقاري بالجيزة، حيث تم توثيقه تحت رقم 2153 لسنة 2023.

واستخدمت المتهمة وشقيقها العقد المزور لاحقا في الدعوى رقم 12190 لسنة 2023 جنح قسم الجيزة، والمستأنفة تحت رقم 7953 لسنة 2020، على الرغم من علمهما ببطلانه.

وبناء على ما تقدم، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة "منار. ص" بالحبس مع الشغل لمدة عامين، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة دون مصروفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استئناف القاهرة الشهر العقاري تزوير محرر رسمي جنايات الجيزة

مواد متعلقة

ماس كهربائي وراء تفحم أدوات منزلية داخل مخزن بالجيزة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

تفاصيل العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

عاشت المريضة المسنة ومات الطبيب الشاب، جمال شعبان يكشف قصة مؤلمة لوفاة دكتور القلب بقنا

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

"هبيع هدومي عشان أعالجك".. قصة وفاء نادرة لزوج أخبره الأطباء بموت زوجته بعد 3 شهور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية