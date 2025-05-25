ماس كهربائي وراء تفحم أدوات منزلية داخل مخزن بالجيزة

كشفت معاينة المعمل الجنائي في نشوب حريق داخل مخزن أدوات منزلية بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة، أن ماسا كهربائيا السبب في اندلاع الحريق، وتسبب في تفحم عدد كبير من الأدوات المنزلية في المخزن.

اندلاع حريق داخل مخزن أدوات منزلية بالجيزة



وتعود البداية إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أدوات منزلية، بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب الحريق، كما تستمع لأقوال شهود العيان للكشف علي أسباب الحريق.

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