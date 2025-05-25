أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 999 شاحنة و118 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 587 شاحنة و109 سيارات فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 412 شاحنة و9 سيارات.

تداول 16 ألف طن و999 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهي القاهرة، بوسيدون اكسبريس وBelagos Express بينما غادرت ثلاث سفن وهى الحرية، القاهرة وALcudia Express فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALcudia Express وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وBelagos Express.

كما تم تداول 2300 طن بضائع و301 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، الحسين وآيلة.



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