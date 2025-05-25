انقطاع الكهرباء عن نيس الفرنسية بعد ساعات من انقطاعها في كان

شهدت مدينة نيس الفرنسية الواقعة على ساحل الكوت دازور اليوم لأحد انقطاعا في التيار الكهربائي عزته السلطات إلى عمل تخريبي.

وجاء ذلك غداة واقعة مماثلة في مدينة كان المجاورة، حيث قالت بلدية نيس والشركة المزودة: إن الكهرباء انقطعت عن نحو 45 ألف منزل وعن مطار المدينة، أحد المطارات الرئيسية في فرنسا.



وأوردت النيابة أن حريقا اندلع ليلا في محطة فرعية بمنطقة مولان التي تشكل معقلا لمهربي المخدرات وتقع غرب نيس.

انقطاع الكهرباء عن كان الفرنسية



ويأتي انقطاع الكهرباء بعد بضع ساعات من انقطاع مماثل طال مدينة كان وضواحيها غير البعيدة من نيس، ولم تربط السلطات بين الحادثين.



وقالت مصادر في الدرك: إن العطل نجم عن حريق قد يكون متعمدا طاول منشأة للضغط العالي في تانيرون في مقاطعة فار المجاورة، وذلك تزامنا مع حفل ختام الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي.

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