غرق أثناء الاستحمام، مصرع طالب داخل ترعة في قنا بسبب الحر

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا خلال الاستحمام داخل ترعة بجوار كمين البياضية، قرية الجبلاو مركز قنا، وتم انتشال جثمانه من المياه.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طالب غرقًا خلال الاستحمام داخل ترعة بجوار كمين البياضية مركز قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم انتشال جثمانه ف.ج، 14 سنة من مدينة العمال بندر قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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