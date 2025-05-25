كانت تدافع عن زوجته، نص اعترافات قاتل والدته في قنا أمام جهات التحقيق

أدلى المتهم بقتل والدته، بمحافظة قنا، باعترافاته بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، أن سبب ارتكابه الواقعة دفاع المجني عليها طوال الوقت عن زوجته التي كان يتعدى عليها بالضرب بصفة مستمرة.

نص تحقيقات قاتل والدته في قنا

وأضاف المتهم في نص التحقيقات أنه تشاجر مع زوجته في صباح يوم ارتكاب الواقعة وبعد التعدي عليها بالضرب ذهبت إلى منزل والدها لذلك والدته المجني عليها قامت بسبه وحدثت مشادات بينهما بسبب خلافاته الزوجية المستمرة وتعامله القاسي مع زوجته، فانتظر حتى نامت والدته على "الكنبة" وقام بضربها بآلة حادة "سكين" لقيت مصرعها في الحال.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع سيدة مُسنة ضربًا بآلة حادة في قرية خزام التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم شاب في الثلاثينيات من عمره يعاني من مرض نفسي، متزوج، قام بالتعدى على والدته العجوز ع، التي تبلغ من العمر 75 عامًا، آلة حادة "سكين" حتى تُوفيت، في قرية خزام مركز قوص.

تم ضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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