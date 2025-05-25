المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5سنوات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنهم بمنطقة دار السلام

كشفت معلومات وتحريات الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، قيام 3 عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وتبين أنهم 3 عاطلين وتم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار سكني.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالبحث والتنقيب عن الآثار بهدف الربح المالي، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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