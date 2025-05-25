تصديري الغذاء يناقش دور شركات الفحص في تحقيق المواصفات القياسية

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر Zoom تناولت دور شركات الفحص في مواجهة تحديات تحقيق الجودة وفقًا للمواصفات العالمية.

في بداية الندوة قدم حسام ياسين مدير تطوير الأعمال الاقليمى لشركة TÜV Rheinland نبذة شاملة عن الشركة وتاريخها الحافل، مؤكدا أن رحلة TÜV Rheinland بدأت في التوسع الدولي عام 1970 واليوم تغطي كافة قارات العالم بتواجد قوي في أكثر من 50 دولة عبر 500 موقع مدعومين بشبكة تضم 250 مختبرا للفحص والاختبار مع فريق عمل يضم 27 ألف موظف وحجم أعمال سنوي يصل إلى 2.7 مليار يورو وتتخذ من ألمانيا مقرًا رئيسيا لها.

واستعرض "ياسين" مجالات عمل الشركة الواسعة، مشيرا إلى أنهم يعملون في 24 مجال عمل رئيسي ويقدمون 5 خدمات أساسية ضمن قسم ضمان الأشخاص والأعمال وأن مهمتهم الأساسية هي ضمان الجودة والسلامة.

وأضاف تفصيلا لأقسام الخدمات التي تقدمها الشركة والتي تشمل الخدمات الصناعية والأمن السيبراني وتتضمن فحص المعدات تحت الضغط والمصاعد والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المباني واختبار المواد والإشراف على المشاريع والطاقة والبيئة والأمن السيبراني والسلامة الوظيفية، بالإضافة إلى خدمات التنقل التي تتضمن الفحص الدوري للمركبات وخدمات رخص القيادة وتقييم السيارات والموافقات الهندسية والسكك الحديدية، فضلا عن المنتجات التي تشمل السلع الناعمة والصلبة والمنتجات الكهربائية والطاقة الشمسية والتجارية والمنتجات الطبية، وأخيرا ضمان الأشخاص والأعمال الذي يغطي الصحة والسلامة المهنية والتدريب وتنمية الموارد البشرية وخدمات سوق العمل والتحول الرقمي وشهادات أنظمة الإدارة والخدمات المخصصة والتفتيشات الحكومية والتجارة الدولية.

تسهيل التجارة العالمية وضمان الامتثال

أكد "ياسين" أهمية الخدمات الفنية والتفتيش والاعتماد TIC التي تقدمها الشركة، موضحا أنهم يساعدون المنظمات على تجاوز تعقيدات التجارة الدولية واللوائح المختلفة ويدعمون الحكومات في حماية المستهلكين والبيئة من خلال خدماتهم التي تشمل التفتيش والاختبارات والتحقق وضمان الجودة والاعتماد، وشدد على أهمية الاختبارات لضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والمتطلبات المحددة والتفتيش للتأكد من توافق المنتجات والخدمات والأصول مع معايير الجودة والكمية واللوائح المتفق عليها والاعتماد كجهة مستقلة تؤكد التزام الأنظمة والخدمات والمنتجات بالمعايير المحددة.

وأشار إلى عضوية الشركة في العديد من المنظمات الدولية المرموقة مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومجلس TIC وGAFTA وFOSFA واختتم حديثه بالتأكيد على دور TÜV Rheinland كبوابة للتجارة العالمية، موضحا أنهم بصفتهم جهة تقييم مطابقة موثوقة يعملون كبوابة لتسهيل التجارة العالمية من خلال مساعدة الحكومات على تلبية المتطلبات الوطنية والدولية وتمكين التجار من التعامل مع اللوائح المعقدة وتحقيق انسيابية في عمليات الإفراج الجمركي وتقديم حلول مخصصة في مجال التجارة العالمية مع خبرة واسعة وتعاون مع العديد من الدول حول العالم في هذا المجال.

من جانبها قدمت الدكتورة أسماء جلال مدير المكتب الفني بالشركة عرضا تفصيليا حول خدمات TÜV Rheinland المتعلقة بتسجيل المنتجات الغذائية وفقا لبرنامج الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية SFDA، موضحة أنه بموجب هذا البرنامج تنقسم عملية تسجيل المنتجات الغذائية إلى فئتين رئيسيتين وهما التسجيل العادي للمنتجات الذي يشمل أي مادة مُخصصة للاستهلاك البشري المباشر أو للاستخدام في تصنيع أو تحضير أو معالجة الطعام.

وأوضحت الخدمات التي تقدمها شبكة TÜV Rheinland العالمية في هذا الإطار والتي تتضمن فتح حساب في نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتسجيل المنتج ومراجعة الملصق والتأكد من توافقه مع معايير الهيئة وترجمة الملصق وتفتيش المنشأة للحصول على موافقة تسجيل المنشأة.

خطوات إصدار شهادة المطابقة للمنتجات المصدرة إلى السعودية

كما شرحت عملية إصدار شهادة المطابقة COC للمنتجات الغذائية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذه الشهادة تُعد وثيقة رسمية تثبت أن المنتجات تتوافق مع لوائح ومعايير الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وأنها إلزامية للتخليص الجمركي لتجنب التأخير أو الغرامات أو رفض الشحنات وأنهم بصفتهم جهة معتمدة من الهيئة مُخولون بإصدار هذه الشهادات لمختلف فئات المنتجات.

وأشارت إلى الفئات التي تحتاج إلى شهادة المطابقة بموجب برنامج الهيئة والتي تشمل جميع المصدرين الذين يتعاملون في المنتجات الخاضعة للتنظيم مثل الفواكه والخضروات المصنعة والعسل والأنواع والبذور ومنتجات الألبان واستعرضت الخطوات التفصيلية لعملية الإصدار مع TÜV Rheinland والتي تبدأ بمراجعة المستندات المطلوبة مثل نموذج طلب TÜV Rheinland والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وتقرير اختبار معتمد يغطي معايير الهيئة ثم فحص الشحنة وختم الحاويات بعد قبول الاختبار والإشراف على التحميل يلي ذلك قرار الاعتماد وأخيرا تحميل الشهادة على منصة FASEH لتسهيل عملية التخليص الجمركي.

كما أوضحت المستندات المطلوبة لإصدار الشهادة والتي تتضمن نموذج طلب TÜV Rheinland والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة وتقرير اختبار معتمد يغطي معايير الهيئة، واختتمت الدكتورة جلال بالتأكيد على التزام TÜV Rheinland بتقديم خدمات عالية الجودة لدعم المصدرين وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

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