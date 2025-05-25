رئيس الرقابة على الصادرات يزور فرع الهيئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة 

قام المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،بزيارة ميدانية لفروع الهيئة على مدار يومي الجمعة والسبت لفرع الهيئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وكان في استقباله المهندس هشام مشهور رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية ، والمهندس وائل النجومي رئيس فرع الهيئة بمعامل الدخيلة، والدكتور عماد شوقي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمهندسة سهى عبد الحميد مدير عام الشئون الإدارية ،بناء على توجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة تواجد رؤساء الهيئات بمواقع العمل لمعرفة مشاكل جمهور المتعاملين من المصدرين والمستوردين.



والتقى مع مجموعة من المستخلصين كما شرح التطورات التي تمت بالهيئة بهدف إسراع وتيرة الافراج الجمركي .



وحرص المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على الاجتماع مع الزملاء العاملين بالفرع مستمعا إلى كافة المقترحات المقدمة من أبنائه العاملين مؤكدا على الدور البارز والكفاءات العالية التي يحظى بها فرع الهيئة بالإسكندرية وكم العمل الهائل الذى يقوم به أبناء الفرع.

وشدد على حرصه الدائم على التواصل مع جميع العاملين بالهيئة كما شجعهم على بذل مزيد من الجهد من أجل إنهاء كافة الأعمال المكلفين بها بسرعة ودقة مشيدا بدورهم الوطني البارز والملموس وما رآه داخل الفرع من انضباط وروح حماسية ووطنية من جميع العاملين.

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