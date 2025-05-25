النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقتين في المقطم

انتدبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، وأخرى بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة المقطم، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقتين بالمقطم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابق الثاني والثالث بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن حريق نشب داخل شقة بالطابق الثاني ثم امتدت إلى الطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.