الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقتين في المقطم

مطافئ، فيتو
مطافئ، فيتو

انتدبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، وأخرى بالطابق الثالث في أحد العقارات بمنطقة المقطم، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقتين بالمقطم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بالطابق الثاني والثالث بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن حريق نشب داخل شقة بالطابق الثاني ثم امتدت إلى الطابق الثالث، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية النيابة العامة قسم شرطة المقطم

مواد متعلقة

النيابة تستمع لأقوال طفل المرور بعد اعتدائه على طالب بعصا البيسبول في المقطم

النيابة تكشف سبب حريق شقة سكنية في الدرب الأحمر

أسبوع ساخن في الوسط الفني.. النيابة تستدعي ابنتي نور الشريف وتحقق مع بوسي شلبي بتهمة التزوير.. وقضايا المال والميراث تتصدر المشهد

في حالة الطوارئ، دليلك للتصرف الصحيح عند حريق السيارة

اندلاع حريق في شقة بالسيدة زينب والحماية المدنية تتدخل سريعًا

حبس متهم بتزوير محررات رسمية في الشرقية

بعد خروج عمر زهران من السجن، تعرف على شروط الإفراج الشرطي

تجديد حبس منادي سيارات بالمعادي بتهمة فرض رسوم دون وجه حق

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

بعد تحذيرهم من تداعيات خطيرة تصيب المصريين بالصدمة، ساويرس يطالب موسى وأديب بالتوضيح

تفاصيل العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

مدبولي: إعفاء دائم للشركات الأمريكية المصنعة لمنتجات الألبان ومشتقاتها في مصر (فيديو)

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

جهينة تعلن بيع أحد مصانعها بـ 6 أكتوبر في مزاد علني

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

استعدادا لعيد الأضحى.. أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة والضأن بالمجمعات الاستهلاكية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية