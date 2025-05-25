سفاح المعمورة أمام الجنايات.. قتل 3 ضحايا ودفنهم في شقق.. تفاصيل صادمة في اعترافات المتهم.. والنيابة: الجرائم اقترنت بالتحايل والإكراه وسرقة الأموال

يمثل نصر الدين السيد، المحامي المعروف إعلاميًا بلقب "سفاح المعمورة"، بعد قليل أمام محكمة جنايات الإسكندرية – الدائرة الأولى، في أولى جلسات محاكمته، بتهم القتل العمد والخطف بالإكراه والسرقة.

ويواجه المتهم البالغ من العمر 52 عامًا، اتهامات بارتكاب جريمتي قتل عمد مع سبق الإصرار، بالإضافة إلى جنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، كما يُحاكم بتهمة السرقة، إلى جانب قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، في جريمة مروعة كشفت تفاصيلها التحقيقات.

بداية سقوط "السفاح"

تعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم بعد اكتشاف جثتين مدفونتين داخل شقته في منطقة المعمورة، وتبين لاحقًا أن الجثتين تعودان إلى زوجته وموكلته الحاجة تركية.

التحقيقات كشفت أيضًا عن تورط المتهم في جريمة قتل ثالثة، راح ضحيتها المهندس محمد إبراهيم عدس، أحد موكليه، والذي تم قتله ودفنه بنفس الأسلوب داخل شقة أخرى استأجرها السفاح في منطقة 45 شارع 7.

خلافات مهنية تقود إلى القتل

اعترف المتهم في التحقيقات بأنه قتل الحاجة تركية، موكلته، بعد نشوب خلافات بينهما على أتعاب قضية لم يتولَّ الدفاع فيها، مما أدى إلى شطبها، ما دفع المجني عليها لاتهامه بالنصب ومطالبته بتحمل المصاريف القانونية وإعادة رفع القضية.

وفي روايته التفصيلية أمام النيابة، قال المتهم: "قامت بسبّي واتهمتني بالنصب، وعندما حاولت طردها رفضت الخروج، فقمت بدفعها وضربها بعنف، ثم جلبت سكينًا من المطبخ وذبحتها بعد أن فقدت القدرة على المقاومة".

وأكد أنه لم يقم بتجريدها من ملابسها "حفاظًا على حرمتها"، ودفنها أسفل جثة زوجته "لأنه لم يرضَ أن يدفن أحدًا فوقها"، ثم سرق بطاقة الفيزا الخاصة بها وسحب كل الأموال من حسابها.

جريمة أخرى داخل منزل الزوجية

أما عن جريمة قتل زوجته الثانية، فقد اعترف المتهم بأنه خنقها بعد أن أصبحت تشك في سلوكه، وتكرر منها توجيه الاتهامات له، ما جعله يشعر بالخطر من احتمال كشف جرائمه.

ثلاث ضحايا وجثث مدفونة في شقق مستأجرة

النيابة العامة أجرت معاينات ميدانية لموقعي الجريمتين، حيث تبين أن المتهم أخفى جثة المجني عليه الأول (عدس) داخل إحدى غرف شقته، بينما قام بدفن زوجته والحاجة تركية في شقة أخرى قام باستئجارها خصيصًا لإخفاء الجثث.

التحقيقات أكدت أن المتهم استخدم أساليب التحايل والإكراه في جرائم الخطف، وسبق الإصرار في كافة وقائع القتل، كما اقترنت جرائمه بسرقة الأموال والمنقولات من ضحاياه بعد التخلص منهم.

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