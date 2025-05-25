السياحة والآثار تعلن عن كشف أثري جديد يكشف تاريخ الفن القبطي بأسيوط

تمكنت البعثة المصرية العاملة بمنطقة منقباد بـمنطقة آثار أسيوط من الكشف عن مبنى من الطوب اللبن يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السادس والسابع الميلادي.



الكشف عن مبنى من الطوب اللبن

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى المكتشف مطلي بطبقة من الملاط الأبيض ويتكون من مستويين عُثر بداخلهما على عدد من الجداريات الهامة، من بينها: بقايا جدارية ذات رمزية هامة في الفن القبطي، حيث يمثل موضوعها عيون بشكل متكرر، وفى منتصفها وجه مما يدل على البصيرة الروحية الداخلية التي قد تخفى عن كثيرين ممن يعيشون حياة ومحبة العالم، وهي رمز للحكمة والصحوة واليقظة في أمور الرعائية.



كما تم الكشف عن جدارية أخرى عليها بقايا رسم لوجه رجل يحمل طفل صغير، والذي من المرجح أن يكون يوسف النجار يحمل السيد المسيح، وعلى الجانبين يمينا ويسارا تلاميذ السيد المسيح وبجوارهم كتابات قبطية.

مواصفات الكشف الأثري الجديد

ومن جانبه، أشار الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن المستوى الأول من المبنى يتكون من ثلاث صالات متوازية يليها غرفتان، بهما سلم هابط يؤدي إلى المستوى السفلي، به ثلاث قلايات متوازية يليها غرفتان للمعيشة، بداخلهما العديد من اللقى الأثرية من الفخار والأحجار، من أبرزها شاهد قبر لأحد القديسين كتب عليه كتابات قبطية توضح اسم القديس وتاريخ وفاته، بالإضافة إلى العديد من الأنفورات المختلفة الأحجام، عليها بعض الحروف القبطية، وإفريز حجري عليه زخرفة حيوانية تمثل بقايا غزال وأسد، وبعض الأواني الفخارية متعددة الاستخدامات.





وقال محمود محمد مدير عام منطقة آثار شرق أسيوط للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية: إن البعثة مستمرة في أعمال الحفائر ودراسات الجداريات التي تم الكشف عنها لمعرفة المزيد عن أسرار هذا المبنى وأهميته.



وأشار أن منطقة آثار منقباد تقع بقرية منقباد التابعة لمركز ومحافظة أسيوط شمال غرب مدينة أسيوط وهي تبعد عنها حوالى 12 كم وتقع في الجنوب الغربي من الطربق السريع، وتبعد عن مطار أسيوط الدولي بحوالي 22 كم، وتم الكشف عن المنطقة عام 1965 وبدأ العمل الفعلي فيها عام 1976 على فترات غير متصلة حيث توالت مواسم الحفائر حتى عام 2010، ثم حفائر مصرية بموسم 2024.



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