"شركات السياحة" تشكل غرفة عمل لمتابعة تدفق رحلات الحجاج إلى السعودية

شكلت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، غرفة عمليات لمتابعة تدفق رحلات حجاج الشركات السياحية ببرامجها الثلاث «بري واقتصادي وخمس نجوم » ومتابعة أحوال الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة موزعين بين فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تدفق رحلات حجاج الشركات السياحية إلى السعودية

تعمل غرفة العمليات على مدار الساعة وبتنسيق كامل على أعلى مستوي مع وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج السياحية برئاسة سامية سامي نائب الوزير رئيس بعثة الحج السياحي.

وتضم غرفة العمليات رئيس وأعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة والمدير التنفيذي للغرفة، حيث طلب الدكتور نادر الببلاوي رئيس مجلس إدارة الغرفة من غرفة العمليات تقديم تقرير على مدار الساعة إلى مجلس الإدارة حول أحوال حجاج شركات السياحة مطالبا بتقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بالحجاج وبذل كل جهد لحل أية مشاكل تواجههم ومتابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة.

وأشاد الدكتور نادر الببلاوي بالتعاون الكبير بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار في ملف الحج حيث يعمل الجميع كفريق عمل واحد يتابعه أولا بأول وزير السياحة والآثار شريف فتحي الذي يولي ملف الحج اهتماما كبيرا حرصا على راحة وسلامة الحجاج، وشدد الببلاوي على أن الغرفة تنفذ رؤية وتعليمات وزير السياحة والآثار بضرورة العمل على نجاح موسم الحج ومنع أية مشاكل قد تظهر خلاله

ويتواصل التنسيق بين غرفة السياحة ولجان وزارة السياحة والآثار المنتشرة ما بين المطارات والموانئ والمنافذ المصرية والسعودية والأردنية وكذلك بمكة المكرمة والمدنية المنورة، حيث تضم معظم تلك اللجان ممثلين لغرفة السياحة من الجهاز الإداري، وتشيد الغرفة بروح التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد ما بين الغرفة والوزارة لخدمة ضيوف الرحمن من عملاء شركات السياحة الدينية.

متابعة وتأمين حركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية

وفي إطار حرص غرفة شركات السياحة على ضمان أعلى مستويات التنظيم والأمان لحجاج السياحة المصريين، تؤكد الغرفة أن هناك تنسيقًا مشتركًا يجري على مدار الساعة بين الجهات المعنية بمصر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، لمتابعة وتأمين حركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى وصولهم بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة.

كما تعمل غرفة العمليات المركزية بالغرفة بالتكامل مع فرق البعثة السياحية المتواجدة بالمعابر البرية، بالتنسيق مع السلطات السعودية والأردنية، لمتابعة خطوط سير الحجاج وضمان التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج المعتمدة، وأكدت الغرفة أنه تم وضع آلية متابعة دقيقة لحركة الحجاج عبر الطريق البري، بالتعاون مع الجهات الأردنية المختصة، لتيسير إجراءات العبور السريع عبر ميناء العقبة، وتقديم الخدمات اللوجستية، مع التحقق من مطابقة كافة البيانات والتصاريح النظامية، وذلك لضمان سلاسة التنقل والوصول.

وتجدد الغرفة تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع أي جهات غير رسمية، أو السعي للسفر إلى الأراضي المقدسة دون تأشيرة حج نظامية معتمدة، مشددة على أن التصاريح غير الرسمية تؤدي إلى المنع من دخول المشاعر وفرض عقوبات، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بالضوابط لضمان موسم حج منظم وآمن للجميع.

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