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امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، رسالة خاصة من رئيس القطاع للطلاب قبل امتحانات الخميس

الشيخ أيمن عبدالغني،
الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فيتو

وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، رسالة طمأنينة وتحفيز لطلاب الثانوية الأزهرية قبل انطلاق امتحانات نهاية العام الخميس المقبل، مؤكدًا أن الأزهر لم يكن يومًا مجرد مكان لاجتياز الامتحانات، بل مدرسة متكاملة للعلم والدين والتربية والأخلاق

أيمن عبدالغني لطلاب الثانوية الأزهرية: لا تخافوا فالامتحانات محطة عابرة في طريق المجتهدين 

وقال عبد الغني: "ها أنتم تقفون على أعتاب الامتحانات، وقد تختلط مشاعركم بين القلق والتوتر، وربما بعض الخوف، ولكن لا تخافوا، فإن الله معكم، ولن يضيع أجر من اجتهد. فهذه الامتحانات ليست نهاية المطاف، بل هي محطة عابرة في رحلة العلم الطويلة التي اخترتموها، رحلة قد تكون شاقة لكنها مجزية لمن صبر وثابر."

وأضاف رئيس القطاع موجها كلمته للطلاب: “لا تجهدوا أنفسكم في القلق، ولا تثقلوا قلوبكم بما لا طاقة لكم به، واجعلوا ثقتكم بالله أكبر من كل مخاوفكم. لا تنظروا فقط إلى الدرجات، بل إلى ما تحققونه من رضا وراحة بعد أداء ما عليكم”.

الشيخ أيمن عبدالغني: لا تنسوا أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مكانًا للنجاح في الامتحان فحسب

وتابع: "لا تنسوا أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مكانًا للنجاح في الامتحان فحسب، بل هو منارة للخلق والتربية والدين. أنتم اليوم تمثلون هذا الصرح العظيم، فكونوا على قدر المسؤولية، وابدؤوا يومكم بالدعاء والتوكل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحَزْنَ إذا شئت سهلًا."

واختتم عبد الغني رسالته بقوله: “أبنائي وبناتي.. النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بالدرجات، بل بما اكتسبتموه من علم، وبالقوة التي ستعينكم على مواجهة الحياة. امضوا بخطى واثقة، وتوكلوا على الله، فكل تعبكم لن يضيع، وغدكم مشرق بإذن الله، مليء بفرص النجاح والبناء”.

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